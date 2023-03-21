Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? 24 Mart günü yarışan Mehmet Onur Gürler kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Onur Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Onur Gürler kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Onur Gürler kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (20-24 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Filiz Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşah Hanım

3. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

4. gün yarışmacısı : Seda Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Onur Gürler oldu. Onur Bey 24 Mart 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü yarışacaktır. Onur Bey'in kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Puanlama yapıldığında ayrıntıları ileteceğiz.