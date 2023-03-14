Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? 17 Mart günü yarışan Onur Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Onur Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Onur Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Onur Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (13-17 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Sebahat Hanım

2. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

3. gün yarışmacısı : Nigar Hanım

4. gün yarışmacısı : Selin Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 5. gün yarışmacısı Onur Dursun oldu. Onur Bey 17 Mart 2023 Cuma günü yani haftanın beşinci günü yarışacaktır, haftanın son gün yarışmacısıdır. Onur Bey'in yarışmacılardan kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklanınca yazımıza ekleyeceğiz.