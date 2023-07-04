Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer Bey kimdir? 6 Temmuz günü yarışan Ömer Akoğul kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Ömer Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer Bey kimdir? Ömer Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ömer Bey kimdir? Ömer Akoğul kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 TEMMUZ 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Ömer Akoğul oldu. Ömer Bey 6 Temmuz 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Ömer Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı toplam puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Ömer Bey 39 yaşında ve 2 çocuk babasıdır.