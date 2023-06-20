Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? 22 Haziran günü yarışan Oğuzhan Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Oğuzhan Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Oğuzhan Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (19-23 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Arezoo Hanım

2. gün yarışmacısı : İpek Hanım

3. gün yarışmacısı : Ege Bey

4. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

5. gün yarışmacısı : Aslı Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OĞUZHAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Gülşen oldu. Oğuzhan Bey 22 Haziran 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Oğuzhan Bey henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Oğuzhan Bey 28 yaşında ve aslen Mersinli'dir. Oğuzhan Bey, ceza hukuku ve vatandaşlık hukuku üzerine çalışmaktadır.