Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? 22 Mart günü yarışan Oğuzhan Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Oğuzhan Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Oğuzhan Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (20-24 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Filiz Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşah Hanım

3. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

4. gün yarışmacısı : Seda Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OĞUZHAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Oğuzhan Aydın oldu. Oğuzhan Bey 22 Mart 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Oğuzhan Bey'in kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Puanlama yapıldığında ayrıntıları ileteceğiz.