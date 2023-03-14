Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? 14 Mart günü yarışan Oğuzhan Gedik kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Oğuzhan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Oğuzhan Gedik kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Oğuzhan Gedik kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (13-17 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Sebahat Hanım

2. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

3. gün yarışmacısı : Nigar Hanım

4. gün yarışmacısı : Selin Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OĞUZHAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 2. gün yarışmacısı Oğuzhan Gedik oldu. Oğuzhan Bey 14 Mart 2023 Salı günü yani haftanın ikinci günü yarışacaktır. Oğuzhan Bey'in yarışmacılardan kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklanınca yazımıza ekleyeceğiz.