Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurullah Bey kimdir? 23 Mayıs günü yarışan Nurullah Soyluer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Nurullah Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurullah Bey kimdir? Nurullah Soyluer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurullah Bey kimdir? Nurullah Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (22-26 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Seren Hanım

2. gün yarışmacısı : Nurullah Bey

3. gün yarışmacısı : Mert Bey

4. gün yarışmacısı : Funda Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURULLAH BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Nurullah Soyluer oldu. Nurullah Bey 23 Mayıs 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Nurullah Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarışma günü puanını yazacağız.