Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurgül Hanım kimdir? 14 Haziran günü yarışan Nurgül Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Nurgül Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurgül Hanım kimdir? Nurgül Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurgül Hanım kimdir? Nurgül Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (12-16 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURGÜL HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Nurgül Güler oldu. Nurgül Hanım 14 Haziran 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Nurgül Hanım henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarıştığı gün detayları aktaracağız.