Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur kimdir? 26 Ocak Yemekteyiz 'Nur Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 23-27 Ocak arası yarışmacılarından olan Nur Hanım (Nur Yılmaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Hanım kimdir? 26 Ocak Yemekteyiz 'Nur Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Nur Yılmaz kimdir? Nur Yılmaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (23-27 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NUR HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23-27 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Nur Hanım (Nur Yılmaz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Nur Yılmaz doğma büyüme İstanbullu'dur. Ana okulu öğretmeni olan Nur Hanım'ın tekstil atölyesi bulunuyor. Oyunculuk eğitimi de alan Nur Hanım baba tarafından Trakyalı'dır. İstanbul'da yaşayan Nur Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 26 Ocak Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.