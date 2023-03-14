Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nigar Hanım kimdir? 15 Mart günü yarışan Nigar Karslıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Nigar Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nigar Hanım kimdir? Nigar Karslıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nigar Hanım kimdir? Nigar Karslıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (13-17 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Sebahat Hanım

2. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

3. gün yarışmacısı : Nigar Hanım

4. gün yarışmacısı : Selin Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NİGAR HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 3. gün yarışmacısı Nigar Karslıoğlu oldu. Nigar Hanım 15 Mart 2023 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü yarışacaktır. Nigar Hanım'ın yarışmacılardan kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklanınca yazımıza ekleyeceğiz.