Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nesrin Çevik kimdir? 3 Ekim Yemekteyiz 'Nesrin Çevik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 3 Ekim - 7 Ekim arası yarışmacılarından olan Nesrin Hanım (Nesrin Çevik) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nesrin Hanım kimdir? 3 Ekim Yemekteyiz 'Nesrin Çevik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nesrin Çevik Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Nesrin Çevik kimdir? Nesrin Çevik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (3-7 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Nesrin Hanım

2. gün yarışmacısı : Evren Bey

3. gün yarışmacısı : Leyla Hanım

4. gün yarışmacısı : Gizem Hanım

5. gün yarışmacısı : Özdemir Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESRİN ÇEVİK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3-7 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Nesrin Hanım (Nesrin Çevik) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Nesrin Çevik 48 yaşındadır. Nesrin Çevik 12 yaşından beri pasta yapıyor ve pastacılık üzerine eğitim almıştır. Oğlunun yanında çalışan ve yay burcu olan Nesrin Çevik Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Ekim Pazartesi günü yarışacak. Haftanın ilk gün yarışmacısıdır.