Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Hanım kimdir? 12 Haziran günü yarışan Neslihan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Hanım kimdir? Neslihan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Hanım kimdir? Neslihan Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (12-16 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Neslihan Yıldız oldu. Neslihan Hanım 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Neslihan Hanım yarışmacılardan toplamda 24 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Neslihan Hanım 26 yaşında ve aslen Kahramanmaraşlıdır. Hukuk fakültesinde okuyan Neslihan Hanım daha öncesinde işletme ve psikoloji bölümlerinde okudu.