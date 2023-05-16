Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Hanım kimdir? 16 Mayıs günü yarışan Neslihan Çabar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Hanım kimdir? Neslihan Çabar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Hanım kimdir? Neslihan Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (15-19 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Neslihan Çabar oldu. Neslihan Hanım 16 Mayıs 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Neslihan Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarıştığı gün puanını yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Yasemin Hanım 44 yaşında ve 6 aylık evlidir. Yasemin Hanım satış pazarlama temsilciliği yaptı ve sonradan kuaförlük okumaya başladı.