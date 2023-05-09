Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? 9 Mayıs günü yarışan Neşe Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Neşe Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Neşe Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neşe Hanım kimdir? Neşe Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (8-12 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Neşe Hanım

3. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEŞE HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Neşe Karakaya oldu. Neşe Hanım 9 Mayıs 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Neşe Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan almıştır bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları açıklayacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Neşe Hanım 37 yaşında ve kız kardeşiyle yaşıyor. Neşe Hanım yemeklerde sunumdan çok lezzete bakıyor.