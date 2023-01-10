Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neriman kimdir? 9 Ocak Yemekteyiz 'Neriman Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Ocak arası yarışmacılarından olan Neriman Hanım (Neriman Yılmaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neriman Hanım kimdir? 9 Ocak Yemekteyiz 'Neriman Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neriman Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Neriman Yılmaz kimdir? Neriman Yılmaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Neriman Hanım

2. gün yarışmacısı : İsmail Bey

3. gün yarışmacısı : Feyza Hanım

4. gün yarışmacısı : Esra Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NERİMAN HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Neriman Hanım (Neriman Yılmaz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Neriman Yılmaz aslen Bitlisli'dir. 16 yıllık evli olan Neriman Hanım 3 çocuk annesidir. Daha önceden En Hamarat Benim yarışmasında da yarışmıştır. Ev hanımı olan Neriman Hanım yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Neriman Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 Ocak Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 9 Ocak'ta yarışan Neriman Yılmaz Hanım yarışmacılardan toplam 22 puan almıştır.