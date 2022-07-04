TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün yayınlanmadı. Bunun ardından seyirciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz var mı, yok mu, niye yok, neden başlamadı? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı geçen hafta sezon finali yapmıştı. Bundan dolayı önümüzdeki 1-2 ay ekranlarda olmayacak. Yeni sezon yaklaşık 2 ay sonra TV8'de tekrar başlayacak. Program sezon finali yaptığı için bugün ekranlarda yer almıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2022 sezon finalinde şampiyonlar haftası yapılmıştı. Sezon finalini Gönül Hanım kazanmıştı ve şampiyonlar şampiyonu seçilmişti.

2022 Yemekteyiz sezon finali kazananı Gönül Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.