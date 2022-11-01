Zuhal Topal'la Yemekteyiz Necip kimdir? 4 Kasım Yemekteyiz 'Necip Özdemir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 31 Ekim - 4 Kasım arası yarışmacılarından olan Necip Bey (Necip Özdemir) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Necip Bey kimdir? 4 Kasım Yemekteyiz 'Necip Özdemir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Necip Özdemir Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Necip Özdemir kimdir? Necip Özdemir kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (31 EKİM - 4 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Nagihan Hanım

4. gün yarışmacısı : Hazel Hanım

5. gün yarışmacısı : Necip Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NECİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ekim - 4 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Necip Bey (Necip Özdemir) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Necip Özdemir 1984 doğumlu ve 38 yaşındadır. Necip Özdemir aslen Mersinli'dir. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Necip Bey medya sektöründe çalışmaktadır. Web sitesinde koordinaör olarak çalışıypr. Kimya bölümü lisans mezunu olan ve Yarışmaya İstanbul'dan katılan Necip Özdemir Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4 Kasım Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.