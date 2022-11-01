Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nagihan kimdir? 2 Kasım Yemekteyiz 'Nagihan Akpınar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 31 Ekim - 4 Kasım arası yarışmacılarından olan Nagihan Hanım (Nagihan Akpınar) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nagihan Hanım kimdir? 2 Kasım Yemekteyiz 'Nagihan Akpınar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...