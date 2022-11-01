Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nagihan kimdir? 2 Kasım Yemekteyiz 'Nagihan Akpınar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 31 Ekim - 4 Kasım arası yarışmacılarından olan Nagihan Hanım (Nagihan Akpınar) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nagihan Hanım kimdir? 2 Kasım Yemekteyiz 'Nagihan Akpınar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nagihan Akpınar Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Nagihan Akpınar kimdir? Nagihan Akpınar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (31 EKİM - 4 KASIM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
2. gün yarışmacısı : Serkan Bey
3. gün yarışmacısı : Nagihan Hanım
4. gün yarışmacısı : Hazel Hanım
5. gün yarışmacısı : Necip Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NAGİHAN AKPINAR KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ekim - 4 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Nagihan Hanım (Nagihan Akpınar) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Nagihan Akpınar 36 yaşındadır. 3 çocuk annesi olan Nagihan Hanım aslen Erzincanlı'dır. Nagihan Akpınar 17 yıllık Ev Hanımı'dır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Nagihan Akpınar Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Kasım Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.