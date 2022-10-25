Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kimdir? 25 Ekim Yemekteyiz 'Mustafa Güngör' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 24 Ekim - 28 Ekim arası yarışmacılarından olan Mustafa Bey (Mustafa Güngör) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa Bey kimdir? 25 Ekim Yemekteyiz 'Mustafa Güngör' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa Güngör Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Mustafa Güngör kimdir? Mustafa Güngör kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (24-28 EKİM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Selda Hanım
2. gün yarışmacısı : Mustafa Bey
3. gün yarışmacısı : Gülender Hanım
4. gün yarışmacısı : Güray Bey
5. gün yarışmacısı : Burcu Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA GÜNGÖR KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24-28 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Mustafa Bey (Mustafa Güngör) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Mustafa Güngör aslen Trabzonlu'dur. İstanbul'da yaşayan Mustafa Bey 20 yıl kendi restoranında çalışmıştır. Aşçılık bölümü mezunudur. Şimdilerde inşaat sektöründe çalışan Mustafa Güngör, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 25 Ekim Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.