Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kimdir? 25 Ekim Yemekteyiz 'Mustafa Güngör' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 24 Ekim - 28 Ekim arası yarışmacılarından olan Mustafa Bey (Mustafa Güngör) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa Bey kimdir? 25 Ekim Yemekteyiz 'Mustafa Güngör' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...