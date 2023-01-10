Zuhal Topal'la Yemekteyiz Müslüm Can kimdir? 13 Ocak Yemekteyiz 'Müslüm Can Ünal' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Ocak arası yarışmacılarından olan Müslüm Can Bey (Müslüm Can Ünal) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Müslüm Can Bey kimdir? 13 Ocak Yemekteyiz 'Müslüm Can Ünal' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Müslüm Can Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Müslüm Can Ünal kimdir? Müslüm Can Ünal kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Neriman Hanım

2. gün yarışmacısı : İsmail Bey

3. gün yarışmacısı : Feyza Hanım

4. gün yarışmacısı : Esra Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MÜSLÜM CAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Müslüm Can Bey (Müslüm Can Ünal) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Müslüm Can Ünal müşteri temsilcisidir ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Can Bey, liseyi Turizm Otelcilik bölümünde okumuştur. Bir süre otel mutfağında çalışan Can Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.