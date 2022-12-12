Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mürüvet kimdir? 12 Aralık Yemekteyiz 'Mürüvet Güzelmansur' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12-16 Aralık arası yarışmacılarından olan Mürüvet Hanım (Mürüvet Güzelmansur) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mürüvet Hanım kimdir? 12 Aralık Yemekteyiz 'Mürüvet Güzelmansur' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mürüvet Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Mürüvet Güzelmansur kimdir? Mürüvet Güzelmansur kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım

2. gün yarışmacısı : Aysel Hanım

3. gün yarışmacısı : Belia Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevilay Hanım

5. gün yarışmacısı : Levent Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MÜRÜVET GÜZELMANSUN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Mürüvet Hanım (Mürüvet Güzelmansur) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Mürüvet Güzelmansur 1993 doğumludur ve 29 yaşındadır. Evli olan Mürüvet Hanım 2 çocuk annesidir. Aslen Hataylı olan Mürüvet Güzelmansur Acil Tıp teknisyenidir. Mürüvet Hanım'ın eşi İtfaiyeci'dir ve eşinin ismi Alican'dır. Mürüvet Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 12 Aralık Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 12 Aralık'ta yarışan Mürüvet Hanım yarışmacılardan toplam 20 puan almıştır.