Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Vural kimdir? 30 Eylül Yemekteyiz 'Muratcan Vural' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26 Eylül - 30 Eylül arası yarışmacılarından olan Muratcan Bey (Muratcan Vural) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Bey kimdir? 30 Eylül Yemekteyiz 'Muratcan Vural' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Vural Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Muratcan Vural kimdir? Muratcan Vural kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Melek Hanım

3. gün yarışmacısı : Reşat Bey

4. gün yarışmacısı : Tuğba Hanım

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURATCAN VURAL KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Muratcan Bey (Muratcan Vural) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Muratcan Vural 21 yaşındadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Muratcan Vural gastronomi 3. sınıf öğrencisidir. Otelde şef olarak çalışan Muratcan Vural Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Eylül Cuma günü yarışacak. Haftanın 5. gün yarışmacısıdır.