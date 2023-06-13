Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Bey kimdir? 16 Haziran günü yarışan Muratcan Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Muratcan Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Bey kimdir? Muratcan Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Bey kimdir? Muratcan Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (12-16 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı : Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURATCAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Muratcan Şahin oldu. Muratcan Bey 16 Haziran 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Muratcan Bey henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarıştığı gün detayları aktaracağız.