Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kimdir? 6 Ocak Yemekteyiz 'Murat Akgüneş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 2-6 Ocak arası yarışmacılarından olan Murat Bey (Murat Akgüneş) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kimdir? 6 Ocak Yemekteyiz 'Murat Akgüneş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Murat Akgüneş kimdir? Murat Akgüneş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (2-6 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Hamit Bey

2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım

3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2-6 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Murat Bey (Murat Akgüneş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Murat Akgüneş 1988 doğumlu ve 34 yaşındadır. Aslen Osmaniyeli olan Murat Bey işletme mezunudur. Murat Bey 1,5 yıldır aşçılık yapmaktadır ve İstanbul Kadıköy'de oturmaktadır. Meksika mutfağında çalışan Murat Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 6 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.