Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kimdir? 2 Aralık Yemekteyiz 'Murat Tektaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 28 Kasım - 2 Aralık arası yarışmacılarından olan Murat Bey (Murat Tektaş) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kimdir? 2 Aralık Yemekteyiz 'Murat Tektaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Murat Tektaş kimdir? Murat Tektaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (28 KASIM - 2 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Seda Hanım

2. gün yarışmacısı : İrem Hanım

3. gün yarışmacısı : Vedat Bey

4. gün yarışmacısı : Yıldız Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT TEKTAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım - 2 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Murat Bey (Murat Tektaş) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Murat Tektaş aslen Sakaryalı'dır. Murat Bey'in mesleği Bayan kuaförüdür. Baba tarafından Sakaryalı ve anne tarafından ise Sivaslı olan Murat Bey yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Murat Tektaş, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Aralık Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.