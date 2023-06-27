Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kimdir? 30 Haziran günü yarışan Murat Kapanözgil kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Murat Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Murat Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kimdir? Murat Kapanözgil kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (26-30 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ezgi Hanım

2. gün yarışmacısı : Seyhan Hanım

3. gün yarışmacısı : Figen Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolgacan Bey

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Murat Kapanözgil oldu. Murat Bey 30 Haziran 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Murat Bey henüz yarışmadığı için toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Murat Bey 36 yaşında ve aslen Eskişehirli'dir. Murat Bey kimyagerdir.