Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine kimdir? 10 Kasım Yemekteyiz 'Mine Kaptan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
Gündem Haberleri
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan Mine Hanım (Mine Kaptan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Hanım kimdir? 10 Kasım Yemekteyiz 'Mine Kaptan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Kaptan Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Mine Kaptan kimdir? Mine Kaptan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (7-11 KASIM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Eda Hanım
2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım
3. gün yarışmacısı : Gencer Bey
4. gün yarışmacısı : Mine Hanım
5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MİNE KAPTAN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Mine Hanım (Mine Kaptan) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Mine Kaptan 10 yıllık esnaftır. Bursa Gemlik'te yaşayan Mine Hanım 30 yıllık evlidir. Mine Kaptan muhtarlık seçimlerine katılmıştır. Çeyiz işi yapan Mine Kaptan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Kasım Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.