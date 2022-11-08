Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine kimdir? 10 Kasım Yemekteyiz 'Mine Kaptan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan Mine Hanım (Mine Kaptan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Hanım kimdir? 10 Kasım Yemekteyiz 'Mine Kaptan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...