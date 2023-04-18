Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mikail Bey kimdir? 20 Nisan günü yarışan Mikail Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Mikail Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mikail Bey kimdir? Mikail Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mikail Bey kimdir? Mikail Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (17-21 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : Hasret Hanım

3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

4. gün yarışmacısı : Mikail Bey

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MİKAİL BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 4. gün yarışmacısı Mikail Kaplan oldu. Mikail Bey 20 Nisan 2023 Perşembe günü yani haftanın dördüncü günü yarışacaktır. Mikail Bey yarışmacılardan henüz kaç puan aldı bilinmiyor. Puanlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Mikail Bey aslen Gazianteplidir. Mikail Bey 28 yaşındadır.