Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem kimdir? 22 Kasım Yemekteyiz 'Meryem Sever Ayvacı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 21-25 Kasım arası yarışmacılarından olan Meryem Hanım (Meryem Sever Ayvacı) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? 22 Kasım Yemekteyiz 'Meryem Sever Ayvacı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Sever Ayvacı Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Meryem Sever Ayvacı kimdir? Meryem Sever Ayvacı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (21-25 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Erdem Bey

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Osman Bey

5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERYEM SEVER AYVACI KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Meryem Sever Hanım (Meryem Sever Ayvacı) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Meryem Sever Ayvacı 1992 doğumlu ve 30 yaşındadır. 3,5 yaşında bir kızı olan Meryem Hanım aslen Kilisli'dir. 4 yıllık evli olan Meryem Hanım İstanbul'da yaşamaktadır. Meryem Sever Ayvacı Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 22 Kasım Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.