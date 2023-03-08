Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? 8 Mart günü yarışan Meryem Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Meryem Çakmak oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? Meryem Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? Meryem Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (6-10 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERYEM HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Meryem Çakmak oldu. Meryem Hanım 8 Mart 2023 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü yarışmıştır. Meryem Hanım yarışmacılardan toplamda 11 puan almıştır.