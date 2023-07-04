Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? 4 Temmuz günü yarışan Meryem Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Meryem Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? Meryem Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kimdir? Meryem Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (3-7 TEMMUZ 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERYEM HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı Meryem Gül oldu. Meryem Hanım 4 Temmuz 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. Meryem Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı toplam puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Meryem Hanım 35 yaşında ve 3 çocuk annesidir. Meryem Hanım'ın 20 yıllık aşçılık tecrübesi bulunmaktadır.