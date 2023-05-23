Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert Bey kimdir? 24 Mayıs günü yarışan Mert Cucu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Mert Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert Bey kimdir? Mert Cucu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert Bey kimdir? Mert Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (22-26 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Seren Hanım

2. gün yarışmacısı : Nurullah Bey

3. gün yarışmacısı : Mert Bey

4. gün yarışmacısı : Funda Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERT BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Mert Cucu oldu. Mert Bey 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Mert Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarışma günü puanını yazacağız.