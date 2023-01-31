Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meral kimdir? 31 Ocak Yemekteyiz 'Meral Yunusoğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 30 Ocak - 3 Şubat arası yarışmacılarından olan Meral Hanım (Meral Yunusoğlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meral Hanım kimdir? 31 Ocak Yemekteyiz 'Meral Yunusoğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meral Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Meral Yunusoğlu kimdir? Meral Yunusoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 OCAK - 3 ŞUBAT 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Meral Hanım

3. gün yarışmacısı : Ziya Bey

4. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MERAL HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak - 3 Şubat yeni hafta yarışmacılarından birisi Meral Hanım (Meral Yunusoğlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Meral Hanım aslen Trabzonlu'dur. İstanbul'da yaşayan Meral Hanım güzellik uzmanıdır. 22 yıllık evli olan Meral Hanım'ın 4 kızı bulunmaktadır. En büyük kızı 22 yaşında ve en küçük kızı ise 9 yaşındadır. Meral Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 31 Ocak Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.