Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melike Hanım kimdir? 30 Mayıs Yemekteyiz 'Melike Alkan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melike Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Melike Hanım kimdir? Melike Alkan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELİKE ALKAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Melike Hanım (Melike Alkan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Melike Alkan 20 yaşındadır. Aslen Kütahyalı olan Melike Alkan Gastronomi öğrencisidir. 2. sınıf öğrencisi olan Melike Alkan İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranında çalışmaktadır. Melike Alkan haftanın 1. gün yarışmacısıdır. Bugün diğer yarışmacılardan toplam 17 puan almıştır.

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