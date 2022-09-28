Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melek Karaaslan kimdir? 27 Eylül Yemekteyiz 'Melek Karaaslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26 Eylül - 30 Eylül arası yarışmacılarından olan Melek Hanım (Melek Karaaslan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melek Karaaslan kimdir? 27 Eylül Yemekteyiz 'Melek Karaaslan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melek Karaaslan Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Melek Karaaslan kimdir? Melek Karaaslan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Melek Hanım

3. gün yarışmacısı : Reşat Bey

4. gün yarışmacısı : Tuğba Hanım

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELEK KARAASLAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Melek Hanım (Melek Karaaslan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Melek Karaaslan 40 yaşındadır ve aslen İranlı'dır. Melek Karaaslan İran'da Bilgisayar Mühendisliği okumuştur. 14 yıldır Türkiye'de çalışan Melek Karaaslan iki çocuk annesidir. Melek Karaaslan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Eylül Salı günü yarışacak. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.