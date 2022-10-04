Zuhal Topal'la Yemekteyiz Leyla Hodaei kimdir? 5 Ekim Yemekteyiz 'Leyla Hodaei' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 3 Ekim - 7 Ekim arası yarışmacılarından olan Leyla Hanım (Leyla Hodaei) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Leyla Hanım kimdir? 5 Ekim Yemekteyiz 'Leyla Hodaei' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Leyla Hodaei Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Leyla Hodaei kimdir? Leyla Hodaei kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (3-7 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Nesrin Hanım

2. gün yarışmacısı : Evren Bey

3. gün yarışmacısı : Leyla Hanım

4. gün yarışmacısı : Gizem Hanım

5. gün yarışmacısı : Özdemir Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ LEYLA HODAEİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3-7 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Leyla Hanım (Leyla Hodaei) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Leyla Hodaei aslen İranlı'dır ve 10 yıldır Türkiye'de yaşamaktadır. Leyla Hodaei Yemekteyiz'e Pişir de Görelim yarışmasından katılmıştır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Leyla Hodaei Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 5 Ekim Çarşamba günü yarışacak. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.