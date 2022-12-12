Zuhal Topal'la Yemekteyiz Levent kimdir? 16 Aralık Yemekteyiz 'Levent Şahin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12-16 Aralık arası yarışmacılarından olan Levent Bey (Levent Şahin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Levent Bey kimdir? 16 Aralık Yemekteyiz 'Levent Şahin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Levent Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Levent Şahin kimdir? Levent Şahin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım

2. gün yarışmacısı : Aysel Hanım

3. gün yarışmacısı : Belia Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevilay Hanım

5. gün yarışmacısı : Levent Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Levent Bey (Levent Şahin) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Levent Şahin 1982 doğumlu ve 40 yaşındadır. O Ses Türkiye yarışmasına da katılan Levent Bey ses sanatçısıdır. Hatay Antakya'da solistlik yapmıştır. Dekorasyon konusuna da oldukça ilgili olan Levent Şahin yarışmaya Hatay'dan katılmaktadır. Levent Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 Aralık Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.