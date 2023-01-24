Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kimdir? 24 Ocak Yemekteyiz 'Kübra Atik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 23-27 Ocak arası yarışmacılarından olan Kübra Hanım (Kübra Atik) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra Hanım kimdir? 24 Ocak Yemekteyiz 'Kübra Atik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Kübra Atik kimdir? Kübra Atik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (23-27 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23-27 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Kübra Hanım (Kübra Atik) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Kübra Atik 1991 doğumludur ve 32 yaşındadır. Aslen Erzurumlu olan Kübra Hanım 15 yıllık evlidir. İstanbul'da yaşayan Kübra Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 24 Ocak Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.