Zuhal Topal'la Yemekteyiz Korayhan Bey kimdir? 1 Haziran günü yarışan Korayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Korayhan Bey kimdir? Korayhan Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

2. gün yarışmacısı : Ğulomjon Bey

3. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

4. gün yarışmacısı : Korayhan Bey

5. gün yarışmacısı : Alev Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KORAYHAN BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Korayhan Koç oldu. Korayhan Bey 1 Haziran 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Korayhan Bey henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları ve detayları yazacağız.