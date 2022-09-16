Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim diskalifiye oldu, neden? Seval Hanım diskalifiye mi oldu, neden yok? Seval Söyleyen neden diskalifiye edildi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Seval Hanım diskalifiye edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim diskalifiye oldu, neden? Seval Hanım diskalifiye mi oldu, neden? Seval Söyleyen neden diskalifiye edildi? merak etti. İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim diskalifiye oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seval Hanım neden diskalifiye oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seval Hanım kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM DİSKALİFİYE OLDU, NEDEN?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün (16 Eylül Cuma 2022) 2. gün yarışmacısı Seval Söyleyen diskalifiye edildi. Zuhal Topal'ın yaptığı açıklamaya göre Seval Hanım beğendiği tabaklar olmasına rağmen önceki günler yarışmacılara 3 ve 4 puan verdiği için diskalifiye edildi. Bugünkü yarışmada ise 8 puan vermişti.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVAL SÖYLEYEN YARIŞMADA NEDEN YOK?

Seval Söyleyen diskalifiye olduğu için final aşamasında yer almadı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEVAL SÖYLEYEN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Seval Hanım (Seval Söyleyen) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Seval Söyleyen 34 yaşında ve tiyatro oyuncusudur. Seval Söyleyen usta oyunculardan 7 ay boyunca eğitim almıştır. Aslen Selanik göçmeni olan Seval Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Eylül Salı günü yarışacak. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.