Zuhal Topal'la Yemekteyiz Jale Hanım kimdir? 14 Eylül Yemekteyiz 'Jale Mahmudova' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12 Eylül - 16 Eylül arası yarışmacılarından olan Jale Hanım (Jale Mahmudova) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Jale Hanım kimdir? 14 Eylül Yemekteyiz 'Jale Mahmudova' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Jale Mahmudova Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Jale Hanım kimdir? Jale Mahmudova kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ JALE MAHMUDOVA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Jale Hanım (Jale Mahmudova) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Jale Mahmudova 31 yaşında ve aslen Azerbaycanlı'dır. Jale Mahmudova 10 yıldır Türkiye'de yaşamaktadır. Şuan nişanlı olan Jale Mahmudova, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 14 Eylül Çarşamba günü yarışacak. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.