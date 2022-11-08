Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsminar kimdir? 11 Kasım Yemekteyiz 'İsminar Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan İsminar Hanım (İsminar Yılmaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsminar Hanım kimdir? 11 Kasım Yemekteyiz 'İsminar Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsminar Yılmaz Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İsminar Yılmaz kimdir? İsminar Yılmaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (7-11 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Eda Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım

3. gün yarışmacısı : Gencer Bey

4. gün yarışmacısı : Mine Hanım

5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İSMİNAR YILMAZ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi İsminar Hanım (İsminar Yılmaz) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İsminar Yılmaz 1984 doğumlu ve 38 yaşındadır. İsminar Yılmaz otomotiv sektöründe çalışmaktadır. Muhasebe müdürü olan İsminar Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 11 Kasım Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.