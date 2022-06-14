Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmet Bey kimdir? 16 Haziran Yemekteyiz 'İsmet Tiryaki' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmet Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İsmet Bey kimdir? İsmet Tiryaki kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (13-17 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İSMET BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi İsmet Bey (İsmet Tiryaki) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İsmet Bey 38 yaşında ve inşaat işçisidir. Otellerde aşçı olarak çalışan İsmet Bey 11 yıllık evlidir. İsmet Tiryaki bu hafta Yemekteyiz'de Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. İsmet Bey'in yarışma günü 16 Haziran 2022 Perşembe günüdür.

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