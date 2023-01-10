Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir? 10 Ocak Yemekteyiz 'İsmail Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Ocak arası yarışmacılarından olan İsmail Bey (İsmail Yılmaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail Bey kimdir? 10 Ocak Yemekteyiz 'İsmail Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İsmail Yılmaz kimdir? İsmail Yılmaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 OCAK 2023)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Neriman Hanım
2. gün yarışmacısı : İsmail Bey
3. gün yarışmacısı : Feyza Hanım
4. gün yarışmacısı : Esra Hanım
5. gün yarışmacısı : Can Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İSMAİL BEY KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi İsmail Bey (İsmail Yılmaz) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İsmail Yılmaz yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İsmail Bey, Biyoenerji uzmanıdır. İsmail Bey, enerjisi konusunda bilgi sahibidir. Kişilik analizi yapabilen İsmail Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Ocak Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.