Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir? 10 Ocak Yemekteyiz 'İsmail Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 9-13 Ocak arası yarışmacılarından olan İsmail Bey (İsmail Yılmaz) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail Bey kimdir? 10 Ocak Yemekteyiz 'İsmail Yılmaz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...