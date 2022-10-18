Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Şahin kimdir? 19 Ekim Yemekteyiz 'Işıl Şahin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Işıl Hanım (Işıl Şahin) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Hanım kimdir? 19 Ekim Yemekteyiz 'Işıl Şahin' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Işıl Şahin Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Işıl Şahin kimdir? Işıl Şahin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (17-21 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım

2. gün yarışmacısı : Emir Bey

3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım

4. gün yarışmacısı : Emrah Bey

5. gün yarışmacısı : Serap Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ IŞIL ŞAHİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17-21 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Işıl Hanım (Işıl Şahin) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Işıl Şahin 33 yaşında ve işletme mezunudur. İstanbul'da yaşayan Işıl Hanım emlak danışmanlığı yapıyor. Işıl Şahin Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 19 Ekim Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.