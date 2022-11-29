Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem kimdir? 29 Kasım Yemekteyiz 'İrem İnce' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 28 Kasım - 2 Aralık arası yarışmacılarından olan İrem Hanım (İrem İnce) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? 29 Kasım Yemekteyiz 'İrem İnce' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İrem İnce kimdir? İrem İnce kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (28 KASIM - 2 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Seda Hanım

2. gün yarışmacısı : İrem Hanım

3. gün yarışmacısı : Vedat Bey

4. gün yarışmacısı : Yıldız Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM İNCE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım - 2 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi İrem Hanım (İrem İnce) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan İrem İnce 1984 doğumludur ve 38 yaşındadır. İrem Hanım aslen Sivaslı'dır ve Adana'da doğup büyümüştür. Bayan kuaförü olan İrem İnce yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. İrem İnce Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 29 Kasım Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.