Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? 4 Mayıs günü yarışan İrem Melek Yavru kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı İrem Melek Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? İrem Melek Yavru kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? İrem Melek Yavru kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (1-5 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı İrem Melek Yavru oldu. İrem Hanım 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yani haftanın dördüncü günü yarışacaktır. İrem Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre İrem Hanım 21 yaşında ve aslen Kastamonulu'dur.