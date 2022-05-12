Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? Yemekteyiz 'İrem Senem Çankaya' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan İrem Hanım kimdir? İrem Çankaya kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 MAYIS 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

- Selim Bey

- Selin Hanım

- İrem Hanım

- Şevki Bey

- Derya Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM ÇANKAYA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Mayıs yeni hafta yarışmacılarından birisi İrem Hanım (İrem Çankaya) oldu.

Bu hafta Cuma günü yarışacak olan yarışmacı İrem Çankaya oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan İrem Çankaya evli ve 40 yaşındadır. İrem Senem Çankaya, aslen Karabüklüdür. Lise mezunu olan yarışmacı spor yapmayı çok seviyor. İrem Çankaya Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 13 Mayıs Cuma günü yarışacak.

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