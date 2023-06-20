Zuhal Topal'la Yemekteyiz İpek Hanım kimdir? 20 Haziran günü yarışan İpek Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı İpek Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İpek Hanım kimdir? İpek Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz İpek Hanım kimdir? İpek Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (19-23 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Arezoo Hanım

2. gün yarışmacısı : İpek Hanım

3. gün yarışmacısı : Ege Bey

4. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

5. gün yarışmacısı : Aslı Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İPEK HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ikinci gün yarışmacısı İpek Kardeş oldu. İpek Hanım 20 Haziran 2023 Salı günü yani haftanın 2. günü yarışacaktır. İpek Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre İpek Hanım 30 yaşında ve aslen Lüleburgazlı'dır. İpek Hanım evli ve bir kız annesidir.