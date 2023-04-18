Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlknur Hanım kimdir? 17 Nisan günü yarışan İlknur Hayriye Barak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı İlknur Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlknur Hanım kimdir? İlknur Hayriye Barak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlknur Hanım kimdir? İlknur Hayriye Barak kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (17-21 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : Hasret Hanım

3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

4. gün yarışmacısı : Mikail Bey

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKNUR HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı İlknur Hayriye Barak oldu. İlknur Hanım 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. İlknur Hanım yarışmacılardan toplamda 21 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre İlknur Hanım aslen Urfalı'dır ve usta şef aşçıdır. Alakart ustası olan İlknur Hanım'ın 3 çocuğu bulunmaktadır.